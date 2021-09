Baratti (Lega) “Scuola Dietro Poggio, ritardo inaccettabile”

CALENZANO – Ritardi per la conclusione dei lavori della scuola di Dietro Poggio: a ricordare che l’edificio scolastico doveva essere già pronto, è il capogruppo della Lega Daniele Baratti che oggi ha visitato il cantiere della nuova scuola materna che sorgerà a Dietro Poggio e chiede al sindaco i tempi della conclusione del cantiere. “L’edificio doveva essere pronto già da tempo ma si sono accumulati ritardi su ritardi. – si legge in una nota di Daniele Baratti – Inizialmente, secondo il programma triennale delle opere pubbliche, i lavori sarebbero dovuti iniziare a marzo 2016 per concludersi ad aprile 2017. Quindi si evidenzia che, allo stato attuale, i lavori sono completamente fermi, nonostante fosse stato annunciato a giugno 2020 dal vicesindaco Giusti che l’obiettivo era di avere la scuola a disposizione dall’anno scolastico 2021-2022”.

Tempistiche, precisa Baratti, che non sono state rispettate “ed anche per questo anno i bambini continueranno le attività in una struttura, Villa Martinez, che ultimamente appare poco adeguata all’uso scolastico”. “Infatti, – prosegue il capogruppo della Lega – come più volte ho affermato in passato, Villa Martinez ha un alto indice di vulnerabilità sismica (75%) e non sono mai stati effettuati lavori di adeguamento proprio perché in attesa della nuova scuola. Ritardi che pesano ed è per questo che chiedo al sindaco di informare la comunità cittadina sui tempi di conclusione del cantiere”.