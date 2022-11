Baratti (Lega) “Scuola Dietropoggio, si conferma l’inadeguatezza di questa giunta”

CALENZANO – “La vicenda della nuova scuola in zona Dietro Poggio conferma quanto questa giunta, dal mio punto di vista, sia inadeguata ad amministrare Calenzano. Si tratta una scuola che doveva essere pronta da molto tempo, tant’è che secondo il programma triennale delle opere pubbliche, i lavori sarebbero dovuti iniziare a marzo 2016 per concludersi ad aprile 2017 ma, in attesa dei finanziamenti, l’iter è slittato”. Lo afferma in una nota il consigliere della Lega Daniele Baratti.

“Pertanto – prosegue Baratti – trovo sia incredibile parlare di aumento del costo dei materiali che, seppur vero in questo periodo, non può essere una scusa per una scuola che doveva essere pronta ormai da anni. L’errore politico, dopo innumerevoli ritardi, è stato aver concesso mesi fa un ulteriore proroga ed i risultati sono quelli che abbiamo oggi: alunni che anche per questo anno scolastico (e chissà ancora per quanto) si trovano in un immobile inadeguato e non compatibile dal punto di vista sismico, come affermato dallo stesso sindaco Prestini in data 30 giugno 2020 in risposta sempre ad una mia interrogazione. In aggiunta, è doveroso sottolineare l’atteggiamento poco istituzionale dell’assessore Giusti che, a tre giorni dal consiglio comunale e con una interrogazione protocollata circa 15 giorni fa, invia un comunicato stampa che appare come una lista di risposte alle domande presenti nell’interrogazione cercando di evitare quindi la discussione in consiglio. Calenzano merita di meglio”.