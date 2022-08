Baratti (Lega) “Soddisfazione per i parcheggi rosa dopo le nostre proposte”

CALENZANO – “Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo la Giunta per aver dato seguito a due nostri atti approvati all’unanimità nei mesi scorsi”: è quanto afferma in una nota il capo gruppo della Lega Daniele Baratti riferendosi alla decisione della giunta di creare 21 posti auto “rosa” per famiglie con bambini piccoli e donne in gravidanza. “Tale proposta fa tingere sempre più di rosa Calenzano come è giusto che sia – prosegue Baratti – in un Paese civile consapevole dei suoi doveri di solidarietà nei confronti dei genitori e delle famiglie. Infatti le donne in stato di gravidanza e le famiglie alle prese con passeggini e carrozzine vanno incontro a disagi per le difficoltà di trovare parcheggio pertanto i parcheggi rosa in prossimità di scuole, uffici postali, farmacie, uffici comunali e ogni altro sito ritenuto utile rappresentano un’agevolazione che migliorerà la quotidianità delle future mamme. L’auspicio è che l’amministrazione comunale predisponga senza ritardi gli spazi di sosta rilasciando i relativi permessi in attuazione delle nuove norme del Codice della Strada già in vigore e pienamente efficaci. Si tratta di una battaglia di civiltà ed è coerente con quelle che sono le nostre priorità illustrate durante le scorse elezioni amministrative: per noi le politiche per agevolare le famiglie sono elementi centrali per una comunità cittadina”.