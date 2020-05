Baratti (Lega) “Una App per sostenere il commercio locale”

CALENZANO – In consiglio comunale la Lega chiederà al sindaco “di convocare un tavolo di confronto con i commercianti del territorio al fine di proporre l’iniziativa Progetto Commercio”. “Se il confronto avrà esito positivo, – dice il capogruppo Daniele Baratti – ad avviare le procedure per realizzare o comunque cofinanziare l’app Progetto commercio che permetterà di dare ulteriore visibilità ai negozi del territorio”. Inoltre con la stessa mozione, spiega Baratti “in un’ottica di sostegno al commercio locale, chiederemo altresì di avviare una campagna di sensibilizzazione con l’hashtag #iocomproaCalenzano per invitare i cittadini a privilegiare i negozi del nostro territorio per fare acquisti”.

“Con l’avvento nei decenni scorsi della grande distribuzione e con il sempre più invasivo diffondersi del fenomeno dell’E-commerce, – spiega Baratti – il commercio di prossimità si trova di fronte ad una situazione di crisi di vaste dimensioni che sarà probabilmente aggravata ulteriormente dal calo della propensione al consumo indotto dall’emergenza covid-19. Recenti studi di settore hanno evidenziato come negli ultimi 8 anni l’Italia abbia perso quasi 158.000 imprese attive tra botteghe artigiane e piccoli negozi di vicinato, di cui 12.000 nel piccolo commercio. I posti di lavoro in meno stimati, ammontano a circa 400.000 addetti. Nel decennio scorso, ad esempio, il valore delle vendite al dettaglio della piccola distribuzione (artigianato di servizio e piccoli negozi di vicinato) è crollato del 13,1 per cento; nella grande distribuzione, invece, è aumentato del 6,2 per cento. Da una parte, dunque, posti di lavoro in meno; dall’altra questo scenario contribuisce ad accelerare quel pericoloso processo di trasformazione di intere aree delle città in “quartieri dormitorio”, in cui le funzioni sociali e gli scambi interpersonali tendono a diminuire in maniera preoccupante fino a scomparire”.



Secondo il consigliere della Lega “il compito delle Amministrazioni comunali è di proseguire il dialogo con i commercianti del territorio per ricercare delle soluzioni al fine di invertire la tendenza al declino economico producendo un impoverimento del tessuto commerciale con tutte le conseguenze connesse. Durante il consiglio comunale di lunedì 25 maggio, presenteremo una mozione che si pone l’obiettivo di provare ad aiutare i nostri commercianti mediante l’avvio di un progetto che consiste nella creazione di una applicazione per smartphone che offre un servizio di visibilità ai negozianti che decidono di aderire all’iniziativa. L’App permetterà agli utenti di avere una vetrina virtuale a portata di mano e quindi la ricerca, per ogni negozio presente, dei prodotti in vendita, ma anche indirizzo, orari di apertura, le offerte di ogni attività, una funzione che invierà notifiche ogni volta che arrivano nuovi prodotti in negozio e la ricerca per tipo di oggetto. Non si tratta di acquistare online ma di aumentare la visibilità dei prodotti venduti dai nostri commercianti ed il cittadino che rileva una offerta interessante si potrà recare nel negozio per effettuare l’acquisto. L’applicazione permetterà ai nostri commercianti di “pubblicizzarsi” e provare a competere con i vari siti di e-commerce. Alcuni Comuni italiani (a titolo esemplificativo, Lucca e Limbiate) hanno avviato già dallo scorso anno questo progetto”.