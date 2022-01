Baratti (Lega) “una mozione per chiedere incentivi per le attività di vicinato”

CALENZANO – La Lega presenterà nel prossimo consiglio comunale una mozione per chiedere incentivi per le attività di vicinato per il triennio 2022-2024. Lo annuncia il Capogruppo Daniele Baratti. “Nel 2018 – spiega Baratti in una nota – il Comune aveva dato seguito ad una nostra mozione pubblicando un bando per concedere incentivi alle attività […]

“Nel 2018 – spiega Baratti in una nota – il Comune aveva dato seguito ad una nostra mozione pubblicando un bando per concedere incentivi alle attività economiche di vicinato. Nel bilancio erano stati stanziati 30mila euro per il triennio 2019-2021. Il momento di crisi del commercio di vicinato è generale. I ristori hanno tamponato l’emergenza, ma gli effetti del Covid si vedranno sul medio termine. I costi delle materie prime e dell’energia influiranno ulteriormente soprattutto sui consumi delle famiglie”.

Baratti ricorda che si tratta di una questione nazionale, ma, dice “crediamo che ogni amministrazione comunale debba mettere in campo le risorse disponibili per provare a sostenere i piccoli commercianti”.

Con la mozione la Lega chiede la pubblicazione di un nuovo bando per concedere incentivi alle attività commerciali del nostro territorio per il triennio 2022-2024, “visto – si legge – che a breve approveremo il bilancio di previsione, a valutare la possibilità di aumentare il budget rispetto al triennio precedente”.

“Siamo convinti,- conclude Baratti – che i piccoli esercizi commerciali di prossimità possano costituire un’ importante risorsa di rilancio del territorio, anche dal punto di vista occupazionale ed esercitare una funzione sociale a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, presidio delle periferie e persino sviluppo di idee innovative”.