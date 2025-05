Baroque Festival Florence: fino al 27 giugno la rassegna di musica barocca nel cuore di Firenze

FIRENZE – Ha preso il via la decima edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze. Saranno tredici i concerti, in programma fino al 27 giugno, con musicisti di rilevanza internazionale in un ambiente di grande prestigio artistico, normalmente chiuso al pubblico: la Sala Capitolare di Santa Felicita (Piazza di Santa Felicita), con affreschi […]

FIRENZE – Ha preso il via la decima edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze. Saranno tredici i concerti, in programma fino al 27 giugno, con musicisti di rilevanza internazionale in un ambiente di grande prestigio artistico, normalmente chiuso al pubblico: la Sala Capitolare di Santa Felicita (Piazza di Santa Felicita), con affreschi di scuola giottesca, oltre che in altri luoghi di grande interesse storico-artistico di Firenze, come la Chiesa di Santa Felicita (con il suo stupefacente Pontormo) o l’ex Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio in via San Giuseppe, ora Auditorium Santa Croce al Tempio o la Basilica della Santissima Annunziata, con un’escursione fino alla romanica Pieve di San Martino a Sesto.

Un successo le prime serate, venerdì 2 maggio, che ha visto come protagonisti Federico Del Sordo, organo, e Angelo Goffredi, voce, con “Enza l’organo il canto silet”, e venerdì 9 maggio, dove Federico Bracalente, violoncello barocco, ha presentato “L’età d’oro del violoncello barocco”, un concerto dedicato alla letteratura per strumento solista di uno strumento speciale quanto raro, il violoncello piccolo a 5 corde. L’iniziativa è organizzata da Konzert Opera Florence (K.O.F.) a.p.s., associazione musicale senza scopo di lucro che da dieci anni propone concerti di musica rinascimentale e barocca in luoghi di interesse artistico a Firenze durante la stagione primaverile (maggio-giugno) e autunnale, coinvolgendo giovani musicisti e professionisti del settore famosi da tutto il mondo in programmi sempre nuovi, per richiamare l’interesse sull’opera barocca europea e sulla musica strumentale del periodo. K.O.F. ha collaborato col Museo Galileo Galilei e la Biblioteca Marucelliana; collabora inoltre col Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole, condividendo con queste istituzioni l’obiettivo di diffondere la musica antica, sia lirica sia strumentale, in Toscana. Per consultare il programma completo del festival e le modalità di partecipazione: www.konzertoperaflorence.eu.

Sara Coseglia