Barriere anti rumore. SI e Per Sesto “Chiediamo al PD maggiore serietà: il disagio dei cittadini è reale”

SESTO FIORENTINO – “Sulle barriere antirumore in via di Padule chiediamo al PD di Sesto Fiorentino maggiore serietà, poiché il disagio dei cittadini è reale e non può ammettere leggerezze”. Lo affermano in una nota, il segretario comunale di Sinistra Italiana, Enrico Solito, e il presidente di Per Sesto Maurizio Soldi.



“Ad approvare quella configurazione delle barriere fu, nel 2012, una giunta espressione del PD sestese – dicono Solito e Soldi – che oggi, evidentemente, non può dire di scoprire la questione per la prima volta. Questa Amministrazione, non appena partiti i lavori per le barriere e su sollecitazione di alcuni cittadini, ha avviato immediatamente un confronto con RFI per cercare soluzioni alternative e capire se a distanza di anni esistessero i margini per modificare un progetto purtroppo già nella sua fase esecutiva, offrendo tutta la disponibilità a discutere opere di mitigazione con i residenti. In questi anni, in Consiglio comunale, il PD non ha mai posto la questione né l’ha fatto in nessuno degli incontri programmatici finora svolti insieme. È un vero peccato perché in quella sede avrebbe avuto occasione di approfondire la questione e conoscere i recenti sviluppi, certamente con maggiore utilità per i cittadini rispetto ad un comunicato stampa. Le parole del segretario Labanca non tengono in alcun modo conto del lavoro svolto in questi anni: la questione delle barriere viene già oggi posta ‘con forza’ e con forza continueremo a porla in futuro, ovviamente sempre con serietà e senza demagogia”.