Barriere architettoniche: incontro pubblico

CALENZANO – Si terrà il 26 settembre alle 18 in Comune un incontro pubblico sul Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Parteciperanno al confronto Riccardo Prestini sindaco di Calenzano, Alberto Giusti vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Stefano Pelagatti assessore alle politiche sociali, Maria Arena presidente della commissione consiliare Assetto del territorio. L’atto di indirizzo per il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche […]

CALENZANO – Si terrà il 26 settembre alle 18 in Comune un incontro pubblico sul Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Parteciperanno al confronto Riccardo Prestini sindaco di Calenzano, Alberto Giusti vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Stefano Pelagatti assessore alle politiche sociali, Maria Arena presidente della commissione consiliare Assetto del territorio. L’atto di indirizzo per il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato votato dal Consiglio comunale, che ha approvato le linee guida per la redazione del Peba, dando mandato per la stesura all’area Ambiente e viabilità, in collaborazione con le aree Pianificazione urbanistica, Edilizia e Gestione del patrimonio.

Entro il 15 ottobre i cittadini potranno presentare al Comune di Calenzano osservazioni, contributi, proposte e idee per rendere la città più accessibile. La modulistica è reperibile sul sito del Comune alla pagina https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/action:c_b406:calenzanoaccessibile e per informazioni si può scrivere a calenzanoaccessibile@comune.calenzano.fi.it. Il Piano andrà a integrarsi con gli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità del Comune di Calenzano, come il Piano operativo comunale e il Piano per la mobilità urbana sostenibile. L’obiettivo del Peba è permettere a tutti, anche a chi ha ridotta capacità motoria o sensoriale, di utilizzare autonomamente gli spazi urbani, rimuovendo gli ostacoli attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e attraverso una corretta progettazione esecutiva delle opere. Dopo la stesura, il Piano tornerà in Consiglio comunale per l’adozione, sarà aperto a deduzioni e osservazioni dei cittadini e infine diventerà operativo.