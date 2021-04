Basket, il derby di Campi visto dalla parte del Santo Stefano: “L’esperienza dei “cugini” è stata decisiva”

CAMPI BISENZIO – Le premesse per un bel derby sono state rispettate. E alla fine la Pallacanestro Campi l’ha spuntata. “Ai nostri avversari – dicono dal Santo Stefano Basket – riconosciamo la capacità di mantenere calma e concentrazione nei momenti decisivi della gara, attitudine frutto sicuramente dell’esperienza maturata”. Una panoramica sulla gara. Santo Stefano parte meglio ma i falli di Buricchi e Corzani condizionano le scelte di coach Trucioni. La gara si decide nel terzo tempo con Santo Stefano che affretta le conclusioni e si trova in svantaggio in doppia cifra. I ragazzi di Santo Stefano reagiscono con i canestri di Catalano e i liberi di Vettori, cercano di ritornare in partita ma purtroppo non riescono a superare gli avversari. Una battuta di arresto per Santo Stefano che aveva ricominciato l’esperienza nella serie D Toscana con una bella vittoria su Sesto. Adesso testa al prossimo incontro con Pino Dragons reduci da una sconfitta nell’ultimo incontro con l’Affrico.