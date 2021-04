Basket, il derby va alla Pallacanestro Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Secondo successo su due partite giocate per la Pallacanestro Campi Bisenzio, questa volta nel derby contro il Santo Stefano Basket. I padroni di casa presentano una formazione con diversi nuovi innesti e sono reduci dal successo a Sesto Fiorentino nella prima giornata di campionato. Campi deve rinunciare ancora a Paoli ma recupera Municchi. La partenza è favorevole ai padroni di casa del Santo Stefano che vanno a segno con Catalano e da tre con Camerini. Time out gialloblù sull’ 11-4, l’ingresso di Vignozzi scuote Campi che si riporta a contatto. Il primo periodo si chiude sul 17-13 per Santo Stefano con diversi giocatori di entrambe le squadre già con problemi di falli. Si riparte nel segno dell’ equilibrio ma non mancano le disattenzioni, a Buricchi dall’ arco risponde Leo Corsi per i gialloblù. Il 19-19 di parziale manda le squadre al riposo sul 36-32.

Nel terzo quarto si decide la partita, Campi stringe in difesa, Massoud innesca Dionisi in contropiede per il sorpasso e Trucioni è costretto al timeout con i padroni di casa ancora fermi dopo 3 minuti. Sul 36-41, fiammata Santo Stefano che sfrutta due banali palle perse dei gialloblù e si riporta avanti (43-41). Campi prima “risorpassa” con Corsi e due liberi di Torres, poi allunga con la tripla di Corsi e Andrea Ionta che si inventa un canestro, poi ruba palla e segna subendo fallo in lay up. Altra tripla di Vignozzi e Campi, con il parziale del terzo quarto (12-27), si trova sul +11 a 10′ dal termine (48-59). I padroni di casa non mollano e vogliono riaprirla con Camerini, Vettori e Buricchi a segno ma Campi tiene con due canestri di Torres, Corsi e un bel canestro di Municchi. Santo Stefano si riavvicina con la tripla di Camerini ma Campi gestisce bene e con i falli subiti, nonostante la serata non positiva dalla lunetta, mette in ghiaccio il match che si chiude sul 73-78. Primo derby, quindi, portato a casa per la Pallacanestro Campi Bisenzio che deve lavorare ancora in allenamento per oliare bene i meccanismi. Prossimo appuntamento sarà in casa contro i Jokers Legnaia, anche loro a punteggio pieno.