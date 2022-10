Basket, Luca Vettese riparte da Campi Bisenzio: “Nuovo ciclo con il Santo Stefano, dare ai giovani le basi”

CAMPI BISENZIO – Luca Vettese è approdato all’APD Santo Stefano per aprire un nuovo ciclo. Un nuovo capitolo della sua già importante carriera ma anche della nostra società, che ha scelto uno che sa come costruire i giocatori di domani, guidandoli fino alla prima squadra. È operativo già da alcuni mesi a Campi Bisenzio, conosciamolo meglio. Dopo l’esperienza da giocatore comincia subito ad allenare, con ottimi risultati. Tutta la sua carriera, da oltre vent’anni, si è contraddistinta per l’attenzione al settore giovanile. “È una costante del mio metodo di lavoro, perché dal giovanile si costruisce l’ossatura di ogni prima squadra di successo: ciò che imparano adesso, se lo portano dietro e lo trasferiscono in Prima Squadra, è un bagaglio di conoscenze fondamentale”, spiega Vettese, che ha mosso i primi passi nella sua Venafro, in Molise.

“Il mio obiettivo è dar ai ragazzi tutte le basi di cui hanno e avranno bisogno per affrontare la pallacanestro. Spesso ci troviamo a lavorare, anche in prima squadra, con ragazzi che hanno delle lacune e non c’è modo né tempo per rimediare. Le prime squadre hanno bisogno di giocatori pronti e il mio obiettivo è fornire loro in due-tre anni il bagaglio di conoscenze che gli servirà”. Vettese ha allenato anche in A2 e in serie B e una delle sue esperienze più significative è stata con Cassino. L’ambientamento di coach Vettese con Santo Stefano è stato perfetto: “Ho trovato un ambiente molto attento e molto disponibile. I ragazzi che alleno mi hanno stupito: hanno grande voglia di imparare e sono sempre presenti in palestra e non succede spesso. Ci sono tutti gli elementi per fare bene”.