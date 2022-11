Baudo (ex Gruppo misto): “Preoccupato dall’inchiesta, danno d’immagine per il Comune”

CAMPI BISENZIO – “Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) è impossibile non unirmi alla tristezza e alle preoccupazioni esternate dall’ex collega Paolo Gandola“: a dirlo è l’ex consigliere comunale Gianni Baudo, che poi aggiunge: “Apprendere dell’indagine a carico di un ex assessore e di un funzionario del Comune mi amareggia molto. Come se non fosse […]

CAMPI BISENZIO – “Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) è impossibile non unirmi alla tristezza e alle preoccupazioni esternate dall’ex collega Paolo Gandola“: a dirlo è l’ex consigliere comunale Gianni Baudo, che poi aggiunge: “Apprendere dell’indagine a carico di un ex assessore e di un funzionario del Comune mi amareggia molto. Come se non fosse bastata l’eredità lasciata dall’ex sindaco, con una consiliatura vuota di contenuti. Mi riferisco soprattutto allo sviluppo economico di Campi, con un assessorato che in più di quattro anni ha lasciato aperti tanti provvedimenti necessari alla crescita dell’economia locale. Per non parlare della sicurezza e finire con il commissariamento del Comune. La notizia dell’inchiesta crea un grave danno d’immagine per la nostra comunità e l’ente comunale che dovrà affrontare mesi difficili. Alla luce delle notizie emerse, il Pd campigiano e le liste che sostenevano la maggioranza devono delle spiegazioni ai cittadini, quali siano i motivi che li hanno portati a votare compatti contro un atto presentato in consiglio comunale da Forza Italia nell’autunno 2021 in cui si chiedeva di regolamentare l’uso dei mezzi di proprietà comunale, regolamento che il commissario ha approvato adesso, nel mese di ottobre”.