Baudo (Gruppo misto): “Deluso per il no al taglio degli emolumenti, la mia proposta è stata fraintesa”

CAMPI BISENZIO – Si dice “deluso” Gianni Baudo (Gruppo misto) “dopo il no del consiglio comunale al taglio degli emolumenti”. “Il consiglio comunale di giovedì scorso – dice Baudo – ha votato contro alla proposta che chiedeva di dimezzare gli emolumenti di sindaco, assessori e consiglieri da qui fino alla fine dell’emergenza sanitaria (il 31 gennaio 2021)”. All’appello hanno votato favorevolmente “solo, oltre al sottoscritto, Paolo Gandola, Maria Serena Quercioli, Andrea Cantini e Vanessa Fiaschi, mentre il resto dell’assemblea ha votato contro. Sono deluso e amareggiato – dichiara Baudo – perché si è voluto colpevolmente descrivere questa mia proposta come populista e demagogica, ma nulla di più falso. Semplicemente era un tentativo di dimostrarci come coloro che avevano dato vita a un fondo di solidarietà che in un secondo momento si sarebbe autoalimentato. Chiedevo che sindaco, assessori e consiglieri si tagliassero i propri emolumenti, va detto non particolarmente lauti, per un paio di mesi, poi tutto sarebbe tornato come prima e ciascuno sarebbe tornato a incassare le proprie indennità o i gettoni per intero. Non ci vedevo nulla di male, né tantomeno di demagogico. Chi mi ha voluto descrivere come populista dimentica, forse, che è in atto una crisi economica nerissima e che i buoni esempi di chi guida la politica comunale sarebbero stati apprezzati dalla gente. E’ stata persa un’occasione a mio modo di vedere, ma ognuno viaggia secondo coscienza e i cittadini si faranno una propria opinione indipendentemente dalle tante parole usate da chi mi si è scagliato contro”.