Baudo (Gruppo misto): “Ok il fondo di solidarietà ma spero che la maggioranza voti anche il mio atto”

CAMPI BISENZIO – Sulla proposta di Pd e lista Emiliano Fossi Sindaco di creare un fondo di solidarietà a Campi Bisenzio, si è espresso Gianni Baudo (Gruppo misto): “Ho appreso con piacere l’atto presentato dalle liste di maggioranza, il quale ha come presupposto la creazione di un fondo di solidarietà così da non lasciare indietro […]

CAMPI BISENZIO – Sulla proposta di Pd e lista Emiliano Fossi Sindaco di creare un fondo di solidarietà a Campi Bisenzio, si è espresso Gianni Baudo (Gruppo misto): “Ho appreso con piacere l’atto presentato dalle liste di maggioranza, il quale ha come presupposto la creazione di un fondo di solidarietà così da non lasciare indietro nessuno. Questo mi fa ben sperare anche sul fatto che la maggioranza scelga di votare il mio atto protocollato lo scorso 8 ottobre e che in buona sostanza chiede la solita cosa. Spero che si possa discutere di questo nel prossimo consiglio comunale, in programma domani. Quello presentato dal sottoscritto parte però da un altro presupposto, quello dare vita a un fondo coinvolgendo la politica locale, con sindaco e assessori chiamati a devolvere il 50% della loro indennità e i consiglieri comunali i gettoni di presenza. Noi che rappresentiamo la comunità campigiana abbiamo già questo privilegio a essere in consiglio comunale ma ciò comporta anche dei doveri maggiori: la proposta fatta dai capi gruppo delle liste di maggioranza è lodevole e io voterò favorevolmente a questo atto. Come credo la maggioranza farà con il mio atto. Così la politica può dare un segnale di partenza e di solidarietà”.