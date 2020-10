Baudo (Gruppo misto): “Tagliamoci lo stipendio, serve un fondo straordinario per non lasciare indietro nessuno”

CAMPI BISENZIO – Il 100% di taglio al gettone dei consiglieri e il 50% per sindaco e assessori: questa la proposta avanzata da Gianni Baudo (Gruppo misto) in una mozione. “Dobbiamo finanziare un fondo per rispondere all’attuale emergenza sociale, – spiega Baudo – aggravata dalla pandemia, fornendo un sussidio per tutte quelle categorie di persone […]

CAMPI BISENZIO – Il 100% di taglio al gettone dei consiglieri e il 50% per sindaco e assessori: questa la proposta avanzata da Gianni Baudo (Gruppo misto) in una mozione. “Dobbiamo finanziare un fondo per rispondere all’attuale emergenza sociale, – spiega Baudo – aggravata dalla pandemia, fornendo un sussidio per tutte quelle categorie di persone oggi prive di qualsiasi tutela, come lavoratori stagionali e precari. Proposta populista o di buon senso? Direi di buon senso, alla luce dei numeri e della crescita dell’emergenza sanitaria”. “Con il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari – aggiunge – i cittadini ci hanno voluto mandare un messaggio chiaro e da consigliere comunale mi auguro che la mozione presentata, possa trovare il prima possibile spazio di discussione in aula. Da cittadino sono profondamente convinto che gesti di solidarietà e di attenzione della politica locale verso la comunità e le fasce più in difficoltà porteranno più fiducia nelle istituzioni e ci aiuterà a gestire l’emergenza sanitaria e successivamente economica che questa pandemia porterà”.