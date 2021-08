Bcube: internalizzazione appalti, lavoratori riassunti ma non a tempo indeterminato: protestano i sindacati

CALENZANO – Non solo Gkn, in questo periodo difficile per i lavoratori altre aziende hanno comportamenti anomali. Dal primo settembre, infatti, la ditta Bcube intende internalizzare il personale ora impiegato negli appalti di logistica di Reggello, Sesto Fiorentino e Calenzano, circa 60 persone. L’azienda ha comunicato al sindacato che non ha di intenzione passare tutti […]

CALENZANO – Non solo Gkn, in questo periodo difficile per i lavoratori altre aziende hanno comportamenti anomali. Dal primo settembre, infatti, la ditta Bcube intende internalizzare il personale ora impiegato negli appalti di logistica di Reggello, Sesto Fiorentino e Calenzano, circa 60 persone. L’azienda ha comunicato al sindacato che non ha di intenzione passare tutti i lavoratori alle stesse condizioni normative ed economiche ad oggi presenti.

Il piano, si legge in una nota del sindacati, è passare alle proprie dipendenze solo una parte a tempo indeterminato e gli altri lavoratori, 10 a tempo determinato fino a dicembre 2021, “in violazione – secondo Monia Rialti di Filt Cgil e Leonardo Mugnaini di UilTrasporti – dell’articolo 42 del Contratto nazionale Logistica Trasporto Merci e Spedizione in vigore”. In relazione a ciò, Rialti e Mugnaini diffidano l’azienda “dal percorso unilaterale fin tanto che non vi sia il pieno coinvolgimento dei sindacati firmatari del Contratto nazionale”, e si riservano – qualora l’azienda non cambi l’atteggiamento tenuto al tavolo sindacale – di “adire tutte le forme di lotta e di contrasto per il ripristino della corretta applicazione del Contratto nazionale”.