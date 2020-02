“Be happy! Metti a fuoco la felicità” concorso fotografico con Piananotizie

CALENZANO – “Be happy! Metti a fuoco la felicità”. È aperto fino al 15 marzo il contest fotografico promosso dal progetto Move del Comune di Calenzano, in collaborazione con Piananotizie, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità. Per partecipare basta essere residenti a Calenzano, maggiorenni e postare la propria foto sulla pagina Facebook Move Calenzano, uno scatto o un selfie che simboleggiano la propria personale idea di felicità. Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 fotografie in formato digitale JPEG (.jpg). Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con qualsiasi tipo di strumento e sono consentite le digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o diapositiva). Non sono ammesse fotografie non autentiche o prese da internet. Per ciascuna foto postata, devono essere riconoscibili: il nome dell’autore, il titolo o uno slogan rappresentativo del tema del contest. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sul materiale pervenuto e si riservano di non pubblicare le foto il cui contenuto non è ritenuto idoneo o non rispetti le leggi vigenti. Inoltre, sarà facoltà di Move, richiedere agli autori specifiche autorizzazioni scritte per il trattamento delle immagini (ad esempio in caso di foto che ritraggono minori, ecc…). Il contest sarà aperto fino al 15 marzo, data entro la quale è possibile inviare le fotografie. Il materiale postato oltre tale data non sarà ammesso (verranno accettate le foto postate entro le 23.59). Vincerà la foto che si aggiudicherà più “Mi piace/Like”, assieme al giudizio tecnico di una commissione.