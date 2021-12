Befana di solidarietà: 17 ristoranti offrono un pasto caldo alla Scandicci più bisognosa. Anche da Lastra a Signa

SCANDICCI – Una Befana di solidarietà: è quella presentata, ma soprattutto organizzata, dall’Associazione Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci insieme a Casellina Calcio, Ct Scandicci Tennis, le parrocchie del territorio e con il supporto di Confesercenti Scandicci. “Iniziativa – si legge in una nota – che per il secondo anno consecutivo si prefissa di arrivare alle […]

SCANDICCI – Una Befana di solidarietà: è quella presentata, ma soprattutto organizzata, dall’Associazione Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci insieme a Casellina Calcio, Ct Scandicci Tennis, le parrocchie del territorio e con il supporto di Confesercenti Scandicci. “Iniziativa – si legge in una nota – che per il secondo anno consecutivo si prefissa di arrivare alle famiglie bisognose della nostra città”.

I ristoratori del territorio prepareranno dei pasti caldi per le famiglie segnalate da “Aiuto alimentare parrocchiale” e dagli assistenti sociali del Comune che saranno consegnate e distribuite dai volontari Humanitas Scandicci, del Casellina Calcio e delle parrocchie. “Come associazioni, già lo scorso anno abbiamo visto una linea di solidarietà che unisce il volontariato nella vita. Insieme, uniti, rappresentiamo davvero la risposta più bella che il nostro territorio possa dare a chi ha bisogno. La solidarietà è il valore più prezioso che abbiamo in un momento così delicato”. Per il momento sono già molti i ristoratori e le gastronomie che hanno aderito e che vogliamo ringraziare per la solidarietà dimostrata: Ct Tennis Scandicci e ristorante “I vecchi amici”, L’Artusino (Cerbaia), Rosticceria Scandicci Ugo Bar, La Fiorita, Nuovo Mexico (Firenze), Trattoria Locanda Dino, Da Saba, Ristorante Pizzeria Bartolozzi, L’Amorino, Ristorante Pizzeria Sottosopra (Ginestra Fiorentina), Tina & Marco gastronomia, La Valle dei Re, In vetta ai’ corso, Alimentari Bar Viola, Ristorante Pizzeria L’aragosta. Ma la lista è in continua crescita e ci aspettiamo ancora adesioni sul territorio”.

Per chi volesse aderire a questa iniziativa, potrà farlo compilando la preadesione al link entro il 31 dicembre: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfOE8iUY6Hpo2…/viewform mentre le persone che beneficeranno di questa iniziativa sono circa 300, residenti sul territorio di Scandicci, segnalate dalle assistenti sociali del Comune e direttamente anche dalle parrocchie del territorio. Per ulteriori informazioni https://www.humanitas-scandicci.it/