“Being&Doing”, la danza nel giardino della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Giovedì 15 luglio alle 20.30 nel Giardino della Limonaia torna la danza con “Being&Doing and the space between” live performance, concept and dance by Paola Lattanzi, live music Spartaco Cortesi.

È la storia di una resistenza intima e silenziosa, di un corpo che esprime tenacemente tutta la sua radicale vitalità attraverso la crudezza dei gesti che crea, unisce e svuota in un flusso di energia muscolare che fa vacillare la sua identità. Il corpo, luogo e simbolo della bellezza delle cose che non sono più, è un veicolo per la nostalgia e uno strumento per affermare un’identità in equilibrio tra ricerca e memoria e in continuo adattamento.

A seguire “Home action #Sesto Fiorentino” Compagnia Stalker_Daniele Albanesedi e con Daniele Albanese, voce Eva Karczag, materiali multimediali e tecnica Salvatore Insana. “Home” è un progetto coreografico/performativo finalizzato alla produzione di pratiche, azioni e interazioni modulabili a partire dal presupposto che il meccanismo sotteso all’atto performativo può essere considerato, di per sé, una casa. Casa in quanto archivio personale, funzionale, emotivo. Informazioni: www.companyblu.it – laboratorio@companyblu.it www.teatrodellalimonaia.it.

Biglietti Spettacoli Company Blu Interi 10 euro – Ridotti 8 euro.