Belle, giovani e vincenti: per le ragazze 2003 de Le Signe-Empoli la Prima divisione è realtà

SIGNA – Tradizione rispettata. La tradizione, a Signa, è quella di una pallavolo giovane e vincente, di una società con radici ben solide e di una struttura che ha permesso, al termine di una stagione sportiva senza dubbio complessa come quella che ci stiamo lasciando alle spalle, di conquistare un altro titolo: la promozione in Prima divisione delle ragazze del 2003. Dopo avere conquistato la finale di categoria Under 18, con relativo diritto di partecipazione alla fase regionale, “le nostre ragazze – spiegano da Le Signe-Empoli – si prendono anche la soddisfazione di una promozione senza avere perso una gara. Vero è che la promozione è arrivata come reintegro in base alla classifica avulsa, visto che il campionato si è concluso anticipatamente, ma la graduatoria del girone ci vedeva al momento della chiusura del campionato, primi con 8 punti di vantaggio sulla seconda”. Insomma, una promozione più che meritata.

Un doppio risultato, frutto di un duro lavoro fatto in palestra, e che ha visto, fra l’altro, una semifinale tutta Le Signe-Empoli, con le ragazze del 2003 che sono riuscite ad avere la meglio sulle atlete del 2002 alla terza gara. Ma l’emergenza sanitaria non è stata la sola difficoltà affrontata nel corso dell’anno: basti pensare che l’agosto scorso la storica palestra Calamandrei, presso la scuola media Paoli, era ancora in fase di ristrutturazione, e quindi inagibile, e con le altre palestre, a Lastra a Signa, Malmantile, alla scuola la Beata Giovanna e al Pala Aramini di Empoli da condividere con altre società e attività.

Per fortuna, la società delle Signe è riuscita a trovare un accordo per utilizzare la palestra annessa al complesso della ex Scuola di Guerra Aerea, ora Istituto Scienze Militari Aeronautiche, “e questo ha salvato la situazione ma soprattutto la stagione sportiva. E’ stato un continuo andirivieni, fino a dicembre inoltrato, con pulmini noleggiati fra Signa e l’Istituto Ma ce l’abbiamo fatta e per questo ringraziamo la pazienza delle atlete, quella dei genitori che ci hanno supportato anche nei trasferimenti, i dirigenti che si sono prestati, ma un grande, grandissimo ringraziamento va all’Aeronautica Militare che ci ha dato questa possibilità che si è rivelata determinante per consentirci di arrivare a raggiungere i risultati auspicati”.

Adesso, però, c’è solo da festeggiare, con un occhio già rivolto alla prossima stagione: “Siamo soddisfatti del lavoro fatto e siamo convinti che anche la stagione 2020-2021 vedrà ancora protagoniste le ragazze de Le Signe-Empoli in tutte le categorie”.