Beneficenza, anche l’ospedale di Prato ricevre la donazione di Conad Nord Ovest

PRATO – C’è anche l’ospedale S. Stefano di Prato tra gli otto italiani che hanno ricevuto la donazione di Conad Nord Ovest, che ha stanziato 757.000 euro a sostegno di progetti pediatrici, grazie all’iniziativa di collezionamento solidale “Una collezione da favola” attiva nei punti vendita Conad, da ottobre a dicembre 2023. Lo straordinario risultato dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con GOOFI by Egan, è frutto del prezioso contributo dei clienti Conad, che hanno acquistato dodici prodotti natalizi della linea GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica 100% riciclata. Per ogni prodotto venduto, infatti, Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi a favore di otto ospedali nelle regioni in cui opera per finanziare progetti pediatrici. “Abbiamo rinnovato con grande determinazione l’iniziativa natalizia, così preziosa per la comunità, anche quest’anno – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest Adamo Ascari – Progetti come questo, che incontrano la sostenibilità sia da un punto di vista sociale che ambientale, esprimono pienamente la nostra visione e il nostro modo di agire”. Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono: l’istituto Gaslini di Genova, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, l’Arnas G. Brotzu di Cagliari, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, l’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Modena, l’ospedale Beauregard di Aosta e l’ospedale Santo Stefano di Prato.