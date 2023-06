Benefico e amatoriale: è il torneo di Burraco organizzato per aiutare la parrocchia di Brucianesi. Si gioca il 25 giugno

LASTRA A SIGNA – Dopo il successo ottenuto nelle due domeniche in cui si è giocato, con tanti partecipanti seduti ai tavoli, domenica 25 giugno si può dare ancora una volta una mano alla parrocchia di Brucianesi grazie al terzo torneo di Burraco, benefico e amatoriale. Nell’occasione, infatti, la sala parrocchiale (via Livornese 616) ospiterà il torneo per partecipare al quale è necessario iscriversi al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejx1-PAYfyuKpkBB9uipjbk49Z-ATLVBcvYKZ2s-m6XNVuXw/viewform ovviamente fino a esaurimento dei posti disponibili. L’inizio è fissato per le 16, in precedenza, alle 15.45 registrazione e sistemazione ai tavoli (10 euro a persona il contributo richiesto). Premio, non in denaro, alla prima coppia classificata mentre il ricavato sarà interamente devoluto alla parrocchia, per informazioni 348 2635745.