“Benvenuti in casa Gori” al Teatro San Martino

SESTO FIORENTINO – Torna al Teatro San Martino il 24 e 25 gennaio “Benvenuti in casa Gori” a cura del Teatro Metropolis con la regia di Tommaso Parenti. Il testo di Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti racconta una particolare famiglia che si riunisce per il pranzo di Natale. In scena: Tommaso Parenti (Gino Gori), Paola Cecchini (Adele Papini sua moglie), Lorenzo Bittini (nonno Annibale Papini padre di Adele e Bruna), Ilaria Gori (Bruna Papini), Alessandro Vanni (Libero Salvini marito di Bruna), Carlo De Dominicis (Danilo Gori figlio di Gino e Adele), Ilaria Ulivieri (Cinzia fidanzata di Danilo), Francesca del Bianco (Sandra figlia di Libero e Bruna), Simone Raggi (Lapo Frittelli suo marito). Lo spettacolo andrà in scena il 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 17.