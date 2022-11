“Benvenuti sognatori!”: musica, prosa, lirica e tanta comicità. Presentata la stagione 2022/2023 del Teatro Aurora di Scandicci

SCANDICCI – “Benvenuti sognatori!”: queste le parole che danno il titolo alla stagione del Teatro Aurora di Scandicci diretta da Alessandro Calonaci-Compagnia Mald’Estro. Undici gli spettacoli in cartellone in un alternarsi di comicità, musica, commedia teatrale fiorentina, teatro-canzone. Una stagione che saprà catturare il pubblico grazie a ospiti illustri, compagnie e artisti di prestigio, formazioni […]

SCANDICCI – “Benvenuti sognatori!”: queste le parole che danno il titolo alla stagione del Teatro Aurora di Scandicci diretta da Alessandro Calonaci-Compagnia Mald’Estro. Undici gli spettacoli in cartellone in un alternarsi di comicità, musica, commedia teatrale fiorentina, teatro-canzone. Una stagione che saprà catturare il pubblico grazie a ospiti illustri, compagnie e artisti di prestigio, formazioni che hanno fatto la storia del Teatro Aurora di Scandicci: si parte il 18 novembre alle 21.15 con Don Backy sul palco insieme a Lorenzo Andreaggi nel concerto dal titolo “Canzoni x 2”. Don Backy, uno dei più noti autori di canzoni melodiche italiane, padre de “L’immensità”, canzone conosciuta e cantata in tutto il mondo, porterà in concerto i suoi più grandi successi accompagnato da Lorenzo Andreaggi che si esibirà in alcune delle più belle canzoni (molte delle quali inedite) cantate da Narciso Parigi durante la sua lunga carriera negli Stati Uniti d’America.

Il programma completo della stagione è stato presentato questa mattina dal direttore artistico Alessandro Calonaci, alla presenza del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, dell’assessore alla cultura Claudia Sereni, e del consigliere regionale Fausto Merlotti. Insieme a loro anche Mery Nacci, della Compagnia Mald’Estro, Luigi Baldini, amministratore delegato dell’Aurora Srl, il vice-presidente dell’Aurora srl Leonardo Sestini, il vice-sindaco di Lastra a Signa Leonardo Cappellini e il sindaco di Signa, Giampiero Fossi. “Lo scorso anno abbiamo avuto un pubblico variegato ad assistere ai nostri spettacoli, – ha spiegato Alessandro Calonaci – tanti cittadini di Scandicci ma tanti anche dalle Signe. Ed è questo che vogliamo continuare a essere, ovvero un teatro di comunità, un teatro territoriale che guarda a quest’area omogenea. La stagione proporrà compagnie che hanno fatto sia la storia di questo luogo che della fiorentinità e della toscanità e si aprirà con un grandissimo nome della storia della musica italiana”.

“Questo è il teatro della città – ha spiegato il sindaco Fallani – dove si accolgono le scuole e le compagnie amatoriali, è il luogo della nostra storia e della nostra tradizione, degli spettacoli d’eccellenza e della qualità. Oggi quindi siamo a fare i complimenti agli organizzatori sia per l’importante proposta culturale che per aver promosso 11 spettacoli che in questo periodo non è cosa semplice”. Dopo l’inaugurazione del 18 novembre il cartellone della stagione prosegue venerdì 2 dicembre alle 21.15 con la compagnia Guelfi e Ghibellini in “Acqua Cheta”, commedia musicale che continua ad essere riproposta con gran successo portando in scena gli stereotipi più divertenti della fiorentinità. Il 3 dicembre alle 21.15 andrà in scena “Verdi Game” a cura del Maggio Musicale Fiorentino: uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e sulle opere del compositore, quasi certamente, più conosciuto al mondo: Giuseppe Verdi. Il 16 dicembre alle 21.15 la compagnia Gli Incoscienti con lo spettacolo “9722 Come fosse ieri”: 25 anni di attività fra musical, canzoni.

E, negli ultimi mesi del 2022, il 21 dicembre ore 21.15 “Not(t)e di Natale”, una serata di musica e allegria per portare un messaggio di speranza e di unione. Con gli allievi dei gruppi strumentali e corali dell’Accademia Musicale di Firenze e della Scuola di Musica di Scandicci, Orchestra Giovanile diretta da Janet Zadow, Petit Ensemble diretto da Janet Zadow, Coro di Voci Bianche di Firenze e Scandicci diretto da Lucia De Caro, Coro Academy Singers diretto da Gianni Mini, Coro Femina diretto da Lisa Kant. Il 31 dicembre alle 22 la Compagnia Mald’Estro ci porterà fino alla fine del 2022 con “Stenterello”: la nuova produzione di Alessandro Calonaci e Mald’Estro Compagnia in un ideale e divertente viaggio nella commedia fiorentina. Una girandola di trovate e divertimento che vede protagonista il famoso carattere inventato da Luigi Del Buono.