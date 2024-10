Benvenuto fico secco 2024: a Carmignano due giorni di eventi il 19 e 20 ottobre

CARMIGNANO – Si apre la vendita della nuova produzione 2024 del fico secco di Carmignano, e l’associazione dei produttori Fichi secchi di Carmignano, nel prossimo fine settimana, sabato 19 e domenica 20 ottobre, promuove “Benvenuto fico secco 2024”, rassegna arrivata alla sua 17° edizione: due giorni di eventi, convegni, prodotti tipici, degustazioni e show cooking, organizzati con il sostegno e il patrocinio del Comune, in collaborazione con Slow Food-presidio fico secco di Carmignano, Pro loco, Gas fico Carmignano, BioDistretto Montalbano. Il benvenuto alla produzione 2024 dato dagli “Stati Generali del fico”, dedicati al “punteruolo nero del fico” (acless taiwanensis), l’insetto che ne mette a rischio la produzione, che hanno come titolo “Cosa sappiamo e come possiamo combatterlo”.

Gli Stati Generali, che vedranno la partecipazione dell’europarlamentare Dario Nardella, membro della commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, saranno introdotti da Azzurra Del Lucchese, presidente dell’associazione produttori fichi secchi di Carmignano, e dopo i saluti del sindaco Edoardo Prestanti e dell’assessore all’agricoltura Dario Di Giacomo, le professoresse Barbara Conti (Università di Pisa) e Francesca Dani (Università di Firenze) affronteranno il tema: “Il Punteruolo nero del fico: conoscerlo per combatterlo”. Gli Stati Generali precederanno la presentazione del nuovo progetto “Le città del fico” che si terrà sempre nella Sala consiliare, a partire dalle 10.30, con i rappresentanti dei Comuni di Atessa (CH), San Michele Salentino (BR), di Xaghra (Malta), Gozo (Malta), Carmignano e le associazioni dei produttori di Carmignano e Atessa XXI secolo.

Domenica 20 ottobre il “Benvenuto al fico secco 2024” si sposterà in piazza Vittorio Emanuele e in piazza Matteotti che per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, diventeranno il salotto buono dei prodotti tipici delle colline medicee e pratesi, esposti dai produttori agricoli di Carmignano e provincia e da altre associazioni locali. Il mercato dei prodotti tipici si svolgerà in contemporanea con vari eventi in sala consiliare: alle 11.30, presentazione del progetto sui fichi secchi di Carmignano a cura degli studenti dell’istituto agrario Datini di Prato; alle 12.30, “Fichi fusion”, show cooking della classe 4B cucina dell’istituto alberghiero Datini; alle 14.30, “Dolce stil secco”, show cooking della classe 4C dell’istituto alberghiero Datini. Nel pomeriggio altri due eventi: nella saletta del Museo della vite e del vino, alle 15, a cura di Gran Fico Carmignano e BioDistretto Montalbano, il laboratorio “La meraviglia dell’autunno tra sapori e colori”, alle 16, in piazza Matteotti, a cura della Pro Loco, la degustazione del fico con il vinsanto di un’azienda agricola di Carmignano. Info: info@fichisecchidicarmignano.it, www.fichisecchidicarmiignano.it, Facebook e Unstagram associazione produttori, Pro loco 055 8712468, info@carmignanodivino.prato.it.