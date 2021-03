Berti (Sinistra Civica Ecologista) “Solidarietà ai lavoratori in sciopero della logistica”

CALENZANO – Solidarietà di Sinistra Civica Ecologista della Piana Fiorentina ai lavoratori della logistica e del trasporto merci oggi e domani in sciopero. “Lo sciopero – si legge in una nota del coordinatore di Sinistra Civica Ecologista della Piana Fiorentina, Alessio Berti – indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti indetto per […]

CALENZANO – Solidarietà di Sinistra Civica Ecologista della Piana Fiorentina ai lavoratori della logistica e del trasporto merci oggi e domani in sciopero. “Lo sciopero – si legge in una nota del coordinatore di Sinistra Civica Ecologista della Piana Fiorentina, Alessio Berti – indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti indetto per portare dinanzi all’opinione pubblica le difficoltà che i lavoratori stanno fronteggiando per il rinnovo del contratto. Il settore ha dimensioni estremamente rilevanti nella nostra regione, con 80.000 addetti distribuiti su circa 12.000 imprese e sui territori dei Comuni della Piana Fiorentina quali Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino costituisce un hub di rilevanza nazionale.

Anche nei periodi più drammatici della pandemia, i lavoratori del settore hanno sempre garantito che i beni, anche quelli essenziali, arrivassero a famiglie, imprese e al sistema sanitario producendosi in uno sforzo encomiabile. Per questo non è accettabile che il valore del loro lavoro non trovi riconoscimento nella definizione del rinnovo del contratto collettivo, al cui tavolo le rappresentanze datoriali hanno avanzato proposte che vanno esattamente nel senso opposto, mirate ad un ulteriore contenimento del costo del lavoro”.