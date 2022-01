Bertocci e Pagliazzi (IV Sesto): “Covid. Deroghe a metà sulla pulizia strade creano soltanto confusione e ulteriori difficoltà”

SESTO FIORENTINO – “Nel pieno della quarta ondata siamo costretti a parlare dell’evidente discrepanza tra continue e cautelari restrizioni imposte dalle condizioni sanitarie, e deroghe a metà sui divieti di sosta in occasione della pulizia strade, decise dall’amministrazione comunale per ‘andare incontro’ ai cittadini positivi al Covid-19” dichiarano Camilla Bertocci e Leonardo Pagliazzi, rispettivamente referente […]

“Sono di questi giorni varie ordinanze emesse da Comuni anche nelle nostre vicinanze, a partire da Firenze, che sospendono il divieto di sosta in occasione della pulizia strade – proseguono Bertocci e Pagliazzi. – Il Comune di Sesto al contrario richiede la compilazione di un form da inviare alla Polizia Municipale per evitare di incorrere in sanzioni, per di più con validità limitata a pochi giorni”.

“Il nostro pensiero – concludono Camilla Bertocci e Leonardo Pagliazzi, – va alle persone “fragili”, agli anziani per citarne alcuni, che magari soli, magari sofferenti, magari già persi tra le gincane burocratiche dei tamponi, dei certificati e delle tecnologie, dovranno accollarsi anche l’acquisizione di competenze per la compilazione di form informatici. Il Comune di Sesto Fiorentino provi a voltare lo sguardo proprio al Comune limitrofo: se non vi riesce in autonomia, prendere spunto a volte porta qualche giovamento alla salute”.