Betori ai parroci: “Sospendete le celebrazioni delle Messe”

PIANA FIORENTINA – La comunicazione è arrivata stamattina via e-mail ai parroci della Diocesi. A firma del cardinale di Firenze, arcivescovo Giuseppe Betori. E, vista la delicatezza del momento, ci limitiamo solo a pubblicare il testo con cui invita i sacerdoti a sospendere le celebrazioni delle Messe fino al 3 aprile.

Carissimi,

invito tutti i sacerdoti e i religiosi ad attenersi alle norme dell’ultimo decreto del governo emanato questa notte in cui, all’articolo 2, lettera v, vengono sospese le celebrazioni liturgiche e ogni altra funzione religiosa – e quindi la celebrazione pubblica della Santa Messa – comprese le esequie, da oggi fino a nuove indicazioni (attualmente il decreto è in vigore fino al 3 aprile). Rimangano aperte le chiese per la preghiera personale, garantendo la possibilità di mantenere la distanza di un metro tra i singoli fedeli.

In comunione di preghiera.

Giuseppe cardinale Betori