Bettini (Anpas): “Vicini ai familiari delle vittime, volontari a disposizione per interventi” 

FIRENZE – “Siamo vicini ai familiari delle vittime dell’incidente sul lavoro di Calenzano, e accanto ai feriti”. A parlare così è il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, che ha voluto testimoniare l’impegno dei volontari chiamati a operare da stamani sull’emergenza relativa alla raffineria Eni a Settimello. “I nostri volontari – ha detto ancora Bettini – sono intervenuti su attivazione della centrale operativa dell’emergenza Sanitarie con squadre da tutte le associazioni di Pubblica assistenza più vicine. Siamo in contatto con le istituzioni e ci siamo messi a disposizione anche come struttura nel caso in cui fosse necessario attivare nuove squadre con competenze aggiuntive. In questo momento però non possiamo non essere vicini alle famiglie di chi in questo drammatico incidente ha perso la vita, e ai familiari dei dispersi che in queste ore stanno passando momenti drammatici. Morire di lavoro, nel 2024 è purtroppo ancora possibile, e non è mai abbastanza quello che tutti noi possiamo fare per incrementare la sicurezza nei luoghi a rischio e la consapevolezza in chi vi lavora”.