Bianchi (Confesercenti): “Bene il nuovo progetto Mercafir, “fast” e funzionale alle imprese”

FIRENZE – “Bene il nuovo progetto Mercafir presentato in questi giorni agli operatori del settore: “fast” e sicuramente funzionale alle imprese che gravitano attorno al mercato ortofrutticolo di Firenze”. A parlare così è Claudio Bianchi, responsabile Confesercenti Firenze e area metropolitana, che aggiunge: “Non solo per i grossisti, ma anche per i tanti fruitori dell’area, ambulanti e ristoratori in primis. Fast perché i tempi previsti per l’intervento, stando a quanto è stato detto, non dovrebbero, anche viste le caratteristiche tecniche dell’intervento, superare i n.12 mesi complessivi. Funzionale nel momento in cui si prevedono moderne e per certi versi anche avveniristiche soluzioni per l’accesso al mercato e il carico-scarico merci anche di mezzi particolarmente ingombranti. Nonostante tutte le difficoltà del settore, il mercato ortofrutticolo di Firenze resta uno dei più importanti centri ingrosso food d’Italia. Ecco perché riteniamo davvero importante il superamento delle incertezze degli ultimi anni attraverso un nuovo, grande progetto, che potrà anche attrarre nuovi investitori ed innestare un processo virtuoso di crescita delle attività esistenti”.