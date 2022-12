Bibliocult, a gennaio proseguono gli eventi culturali alla biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Nel mese di gennaio alla biblioteca comunale di Lastra a Signa proseguono gli eventi e iniziative nel cartellone di Bibliocult. Il primo, il 10 gennaio alle 17, sarà un appuntamento per bambini con “Le Storie a sorpresa, speciale Kamishibai” (con letture per bambini dai 3 ai 6 anni). “Il circolo di lettura” per condividere pensieri, emozioni e idee su un libro si svolgerà il 18 gennaio alle 17.30 e il libro protagonista dell’incontro sarà Io non mi chiamo Miriam di Mikael Axelsson. Gli appuntamenti della rassegna “Tutti all’opera”: presentazioni, storia, curiosità e ascolto di brani di opere liriche in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi torneranno il 20 gennaio alle 17 con la “Finta semplice” di Wolfang Amadeus Mozart e “Doktor Faust” di Ferruccio Busoni. Infine nell’ambito di “Biblioteca per tutti i sensi” mercoledì 25 gennaio alle 17 “Te Lo Leggo io!”: presentazione dell’audiolibro realizzato dai ragazzi della classe terza C della Scuola Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci nell’ambito del progetto ministeriale. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 055 3270124.