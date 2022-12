Bibliocult, gli appuntamenti di dicembre per adulti e bambini alla biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Nel mese di dicembre torna Bibliocult, il programma di appuntamenti culturali per adulti e bambini alla biblioteca comunale di Lastra a Signa. E anche in questa occasione prosegue il progetto “Biblioteca per tutti i sensi” con l’iniziativa per bambini che si terrà mercoledì 7 dicembre alle 17.30: “Animali! Tanti e diversi: […]

LASTRA A SIGNA – Nel mese di dicembre torna Bibliocult, il programma di appuntamenti culturali per adulti e bambini alla biblioteca comunale di Lastra a Signa. E anche in questa occasione prosegue il progetto “Biblioteca per tutti i sensi” con l’iniziativa per bambini che si terrà mercoledì 7 dicembre alle 17.30: “Animali! Tanti e diversi: similitudini celebri e modi di dire che tutti conosciamo, divertiamoci a giocare con i simboli e con gli animali di questa storia” (per bambini dai 3 ai 6 anni). Martedì 13 dicembre alle 17 “Storie a sorpresa (Speciale Natale)”, letture per bambini dai 4 ai 7 anni. Altri due appuntamenti sempre nell’ambito del progetto Biblioteca per tutti i sensi: giovedì 15 dicembre alle 17 “Stelle! Come nascono le stelle?” Lettura e laboratorio a cura di Eda Servizi per bambini dai 5 ai 7 anni e giovedì 22 dicembre alle 17.30 “La Fogliolina: proviamo a raccontare le avventure di una piccola fogliolina utilizzando i simboli che abbiamo incontrato nel libro” (per bambini dai 3 ai 6 anni). Venerdì 16 dicembre alle 17 tornano gli appuntamenti di “Tutti all’opera: le presentazioni di storie, curiosità e ascolto di brani di opere liriche in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino” a cura di Silvano Sanesi. L’incontro si concentrerà su Don Carlos di Giuseppe Verdi. Venerdì 30 dicembre la biblioteca si sposta al teatro: alle 16 “Kamishibai, letture per bambini dai 4 ai 7 anni” e a seguire inaugurazione dello spazio di consultazione e lettura libri presso il foyer del Teatro delle Arti. Mercoledì 21 dicembre alle 17.30 un nuovo appuntamento con il Circolo di lettura: idee e emozioni sul libro “L’uomo che salvò la bellezza” di Francesco Pinto.