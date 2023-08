“Bibliocult”, le iniziative del mese di settembre a cura della biblioteca comunale

LASTRA A SIGNA – “Bibliocult”, la rassegna di eventi a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa torna nel mese di settembre con tante novità: prosegue il progetto Tam-Tam la cultura che ti muove con gli ultimi due appuntamenti. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione CRF, realizzato da EDA Servizi in collaborazione con il Comune di Scandicci e il progetto Circoli in Circolo e con il Comune di Lastra a Signa, promuove la partecipazione culturale e la lettura sul territorio attraverso alcune tappe di un furgoncino carico di libri, attività e laboratori. Martedì 5 settembre alle 17 il furgoncino si fermerà al giardino di Piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina in collaborazione con l’Associazione Genitori Scuole Ginestra Fiorentina e il 9 settembre dalle 10 alle 12 ci sarà l’evento finale presso i giardini sottostanti alla biblioteca in via Togliatti con laboratori e letture aperte a tutti e con gli interventi del sindaco Angela Bagni, della responsabile della biblioteca Fabiola Bini, dei referenti delle associazioni partner del progetto e di Benedetta Manoelli di Eda Servizi.

Sempre nel mese di settembre la biblioteca organizza le “Storie a sorpresa”, letture per bambini dai 3 ai 6 anni che si terranno il 12 settembre alle 17, e il Circolo di Lettura, mercoledì 13 settembre alle 17.30, che torna per il primo appuntamento dell’anno in cui si sceglieranno i libri su cui si concentrerà la rassegna nei prossimi mesi. Infine, nei prossimi giorni in biblioteca sarà allestito lo Scaffale circolante: libri in arabo cinese e rumeno. Nato nel 2006, il progetto è promosso dal Polo regionale di documentazione interculturale ed è un servizio di prestito di libri nelle lingue delle comunità di stranieri maggiormente presenti in Toscana. Il servizio si rivolge a biblioteche, scuole e associazioni del territorio e si pone l’obiettivo di promuovere la lettura da parte dei cittadini immigrati e l’accesso ai servizi bibliotecari.