Bibliocult, nel mese di marzo proseguono gli appuntamenti alla biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Nel mese di marzo proseguono gli appuntamenti culturali alla biblioteca comunale di Lastra a Signa: sabato 11 marzo dalle 9 alle 13 “Biblioteca per tutti i sensi”: laboratorio per la creazione di un libro tattile per l’infanzia “La mia coperta” rivolto a genitori, educatori e insegnanti. Martedì 14 marzo appuntamento con le “Storie a sorpresa (Speciale Kamishibai)”, letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle bibliotecarie (posti esauriti). Mercoledì 15 marzo alle 17 torna il Circolo di lettura (un appuntamento al mese per condividere idee ed emozioni sui libri) sul libro Le madri di vento e di sale di Lisa See. Infine venerdì 17 marzo alle 17 un nuovo incontro di “Tutti all’Opera”: presentazione, storia e curiosità e ascolto di brani delle opere liriche in programma al Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi che si concentrerà sulla “Carmen” di Georges Bizet.