Biblioteca chiusa per lavori dal 27 luglio al 30 settembre: sale studio e libri in prestito, ecco come fare

SIGNA – Con ordinanza del 25 luglio è stata disposta la chiusura della Biblioteca comunale Boncompagno da Signa da sabato 27 luglio a lunedì 30 settembre, compresi, per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’edificio “Ex Gimasa”. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha previsto una riorganizzazione delle attività per garantire il servizio di restituzione libri e una diversa collocazione delle sale studio. A partire dal lunedì 19 agosto, quindi, le aule studio saranno collocate presso i locali dell’Officina Odeon in via Santelli, con orario che sarà comunicato successivamente. Sarà possibile effettuare la riconsegna dei libri, il cui prestito risulterà in scadenza durante il periodo di chiusura della Biblioteca, presso il Museo civico della paglia dal lunedì al sabato con orario 9-13 e martedì e giovedì anche 15-18”.