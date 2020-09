Biblioteca CiviCa: dal 28 settembre orario più lungo

CALENZANO – Da lunedì 28 settembre la biblioteca sarà aperta con l’orario che era in vigore prima dell’emergenza sanitaria, ossia il lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Riapre la consultazione a scaffale per adulti e le tre postazioni video, con un solo utente per postazione. […]

CALENZANO – Da lunedì 28 settembre la biblioteca sarà aperta con l’orario che era in vigore prima dell’emergenza sanitaria, ossia il lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Riapre la consultazione a scaffale per adulti e le tre postazioni video, con un solo utente per postazione. Rimane chiusa la sala bambini e rimane obbligatoria la prenotazione per le postazioni studio e per gli eventi.

Dopo le prime iniziative organizzate alla fine dell’estate, CiviCa torna ora a promuovere un programma organico di eventi. Riprendono alcuni progetti che si erano dovuti fermare a causa dell’emergenza sanitaria, come il ciclo su Gianni Rodari a cura di Lorenzo Degl’Innocenti. Gli Amici di CiviCa promuovono un ciclo di conferenze storiche, a cura da Marzia Garuti e gli incontri di libroterapia, mentre prosegue il ciclo iniziato a settembre sui grandi attori della commedia all’italiana. Tanti gli eventi per i bambini, dal ritorno delle letture di “Favole e merenda” a cura di Giulia Aiazzi del Teatro delle Donne a nuovi cicli, come l’edizione diffusa del IV festival Fratelli Burattini, a cura dei Pupi di Stac.