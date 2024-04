Biblioteca comunale, dal 17 aprile il prestito arriva nelle frazioni

LASTRA A SIGNA – la biblioteca comunale di Lastra a Signa diventa itinerante, dal 17 aprile un furgoncino carico di libri e informazioni sulle attività e servizi si muoverà per portare la lettura in giro per la città, soprattutto nelle frazioni. Durante le soste sarà possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri, […]

LASTRA A SIGNA – la biblioteca comunale di Lastra a Signa diventa itinerante, dal 17 aprile un furgoncino carico di libri e informazioni sulle attività e servizi si muoverà per portare la lettura in giro per la città, soprattutto nelle frazioni. Durante le soste sarà possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri, conoscere i nuovi servizi e le attività. Le soste saranno sempre di mercoledì: il 17 aprile, il 22 maggio, il 26 giugno, il 25 settembre, il 23 ottobre e il 20 novembre. I luoghi in cui sarà possibile incontrare la biblioteca itinerante saranno: Ginestra Fiorentina dalle 10.30 alle 12 ai giardini di piazza del Popolo, Porto di Mezzo in piazza Gramsci dalla 15.30 alle 17 e a Malmantile in piazza Piave dalle 17.30 alle 19.

“Si tratta di un’iniziativa davvero importante, – ha detto il sindaco Angela Bagni – la biblioteca si avvicina ai cittadini andando direttamente in luoghi magari più lontani rispetto alla sua sede o avvicinandosi a persone che hanno difficoltà a spostarsi. Dopo il lavoro svolto in questi anni di promozione della lettura, continua il coinvolgimento degli utenti con questo nuovo progetto che siamo sicuri potrà incontrare l’apprezzamento di adulti e bambini”. Lastra a Signa, fra l’altro, nel 2022 è riuscita a ottenere la speciale qualifica di “Città che legge”. E’ il Centro per il libro e la lettura del Ministero per la cultura ad assegnare il riconoscimento, d’intesa con l’Anci, con l’intento di promuovere e valorizzare le amministrazioni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.