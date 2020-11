Biblioteca comunale, dal 2 dicembre al via il prestito a domicilio per le persone in condizioni di fragilità

LASTRA A SIGNA – Dal 2 dicembre al via un nuovo servizio della biblioteca comunale di Lastra a Signa: il prestito di libri, cd e dvd direttamente a domicilio per le persone in condizioni di fragilità o che hanno difficoltà o problemi per potersi recare in biblioteca. Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle misure […]

LASTRA A SIGNA – Dal 2 dicembre al via un nuovo servizio della biblioteca comunale di Lastra a Signa: il prestito di libri, cd e dvd direttamente a domicilio per le persone in condizioni di fragilità o che hanno difficoltà o problemi per potersi recare in biblioteca. Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento chiamando il numero 0553270124 (lunedì 9-13, da martedì a venerdì 9-13 15-19) o inviando una e-mail a biblioteca@comune.lastra-a-signa.fi.it. Occorrerà indicare nell’oggetto: “prestito a domicilio” e inserire i propri dati personali, l’indirizzo di consegna insieme al nome scritto sul campanello, un recapito telefonico, il numero di tessera della biblioteca, autore e titolo dei materiali desiderati (sarà possibile richiedere fino a 5 materiali).

Per accedere al servizio è necessario essere residenti nel comune di Lastra a Signa ed essere iscritti ad una delle biblioteche comunali dell’area fiorentina, l’utente sarà ricontattato telefonicamente o per mail per concordare il giorno di consegna. Il materiale richiesto verrà consegnato direttamente a domicilio dentro una busta sigillata che verrà lasciata alla porta dell’abitazione dal personale incaricato dal Comune. Le consegne verranno effettuate esclusivamente nel territorio comunale. “Consegnare libri in prestito – ha detto il sindaco Angela Bagni – direttamente a casa per le persone che si trovano in difficoltà o non possono uscire ci è sembrato un servizio fondamentale e importante in questo periodo. La cultura e la lettura in particolare possono aiutare le persone a superare momenti difficili o semplicemente a tenere compagnia e a distrarsi”.

Inoltre è partita da oggi in biblioteca la consegna delle buste a sorpresa contenenti da 3 a 10 materiali da poter prendere in prestito per chi è indeciso o ha bisogno di consigli di lettura. E’ possibile scegliere tra le sezioni: libri per bambini 0-6 anni, libri per bambini 6-11 anni, romanzi per ragazzi 11-14 anni, gialli & thriller, fantasy, romantici, avventura e il tipo di busta con la quantità di libri che si desidera (small 3 materiali, medium 5 materiali, large 10 materiali). Per accedere al servizio occorre chiamare la biblioteca al numero 0553270124 o inviare una e-mail a biblioteca@comune.lastra-a-signa.fi.it indicando il nome, cognome, genere, tipo di busta e la preferenza per il giorno e l’ora di ritiro.