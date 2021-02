Biblioteca comunale di Lastra a Signa, domenica 21 e sabato 27 febbraio tornano i giochi di ruolo digitali

LASTRA A SIGNA – Due giorni dedicati ai giochi di ruolo grazie all’evento on line organizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con Firenze Gioco-Pro Gioco Firenze. L’iniziativa, aperta a tutti, si terrà domenica 21 e sabato 27 febbraio in orario 15-19 e 20.30-23.30 e prevede pomeriggi e serate all’insegna della fantasia e dell’avventura con i […]

LASTRA A SIGNA – Due giorni dedicati ai giochi di ruolo grazie all’evento on line organizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con Firenze Gioco-Pro Gioco Firenze. L’iniziativa, aperta a tutti, si terrà domenica 21 e sabato 27 febbraio in orario 15-19 e 20.30-23.30 e prevede pomeriggi e serate all’insegna della fantasia e dell’avventura con i giochi di ruolo su piattaforma digitale. Per informazioni e partecipazione cliccare su http://firenzegioca.it/biblioeroi/ oppure chiamare la biblioteca al numero di telefono 055 3270124. In zona arancione è possibile accedere in biblioteca, su prenotazione sempre al numero 055 3270124, ai servizi di prestito, consultazione scaffale aperto, postazione aule studio, postazione Pc (1 ora al giorno), lettura quotidiani (1 ora al giorno). Anche il servizio di restituzione è accessibile su prenotazione.