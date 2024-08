Biblioteca comunale, dopo l’estate ripartono le attività per adulti e bambini

LASTRA A SIGNA – Nel mese di settembre ripartono le attività della biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il 6 settembre alle 15.30 a Villa Caruso letture per bambini “Il Giardino delle Storie” nell’ambito della rassegna “La Piazza dei bambini on the road”, il progetto ideato dal Teatro delle Arti che prevede spettacoli e letture […]

LASTRA A SIGNA – Nel mese di settembre ripartono le attività della biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il 6 settembre alle 15.30 a Villa Caruso letture per bambini “Il Giardino delle Storie” nell’ambito della rassegna “La Piazza dei bambini on the road”, il progetto ideato dal Teatro delle Arti che prevede spettacoli e letture che torna con il suo ultimo appuntamento estivo. Il 13 settembre alle 17 Tutti all’opera, gli appuntamenti di approfondimento sulle opere liriche in programma al Teatro del Maggio Musicale condotti da Silvano Sanesi. L’incontro si concentrerà su La Cenerentola di Gioacchino Rossini.

Nel mese di settembre si terrà anche una nuova edizione di Tam Tam la cultura che ti muove. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione CRF e realizzata da EDA Servizi in collaborazione con il Comune di Scandicci e il progetto Circoli in Circolo e con il Comune di Lastra a Signa, promuove la partecipazione culturale e la lettura sul territorio attraverso alcune tappe di un furgoncino carico di libri, attività e laboratori. Nell’ambito del progetto si terranno due appuntamenti: domenica 15 settembre alle 16 laboratorio Il corpo in movimento con Laura Scudella presso Associazione Auser in via Togliatti e sabato 28 settembre alle 15.30 laboratorio ludico con Beniamino Sidoti presso l’associazione Con il Sorriso di Beatrice Morandi in via Livornese.

Il 25 settembre arriva “La Biblioteca si muove”, il progetto itinerante nelle frazioni che prevede prestito e informazioni sulle attività della biblioteca e che in particolare si fermerà a Ginestra ai giardini di piazza del Popolo dalle 10.30 alle 12, a Porto di Mezzo in piazza Gramsci dalle 15.30 alle 17 e in piazza Piave a Malmantile dalle 17.30 alle 19. Gli ultimi due appuntamenti di settembre sono: il Circolo di lettura mercoledì 18 settembre alle 17.30 che in questo mese si concentrerà sulla scelta dei libri per la nuova edizione e l’iniziativa Nati per leggere il 24 settembre alle 17 che prevede letture per bambini da 3 a 6 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare la biblioteca comunale al numero 055 3270124.