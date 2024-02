Biblioteca comunale, il 2023 in numeri: 21.042 prestiti, 443 nuove iscrizioni

LASTRA A SIGNA – Un anno in numeri che segna un risultato positivo in termini di accessi e progetti per la biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il bilancio del 2023 ci racconta di 21.042 prestiti fra materiale librario, documentale e multimediale e 443 nuove iscrizioni. Numeri che pareggiano se non superano quelli degli accessi […]

LASTRA A SIGNA – Un anno in numeri che segna un risultato positivo in termini di accessi e progetti per la biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il bilancio del 2023 ci racconta di 21.042 prestiti fra materiale librario, documentale e multimediale e 443 nuove iscrizioni. Numeri che pareggiano se non superano quelli degli accessi pre-Covid (nel 2019 i prestiti totali sono stati 21.267 ma nel 2023 la biblioteca è stata chiusa 3 settimane per lavori). Il 2023 è stato anche l’anno di importanti progetti che hanno riguardato la struttura di via Togliatti: il primo è rappresentato dalla riorganizzazione degli spazi e i nuovi allestimenti della Sala ragazzi (nello spazio dove era ubicata la sala lettura) con nuove scaffalature, sedute ed elementi di arredo colorati e utili a favorire le attività per i più piccoli e la creazione di nuove sale studio, lettura e lo spazio eventi e iniziative al secondo e terzo piano del centro sociale residenziale.

Il secondo progetto ha riguardato l’ampliamento dell’orario con l’introduzione dell’orario continuato dalle 9 alle 19 (il sabato dalle 9 alle 13), il terzo progetto è il rinnovamento di tutta la segnaletica interna ed esterna con la previsione di una nuova segnaletica in CAA, comprensibile e leggibile per tutti e in particolare per chi ha difficoltà di apprendimento, di linguaggio e comunicazione, allo scopo di integrare linguaggi diversi. L’iniziativa è stata finanziata grazie alla partecipazione del Comune di Lastra a Signa all’iniziativa “Biblioteca per tutti i sensi”, presentata insieme ai Comuni di Calenzano, Scandicci, Sesto Fiorentino nell’ambito del bando “Lettura per tutti” del ministero per i Beni e le attività culturali. La biblioteca, oltre alla consueta programmazione mensile che mostra da sempre una particolare attenzione alla promozione della lettura e alle iniziative e laboratori per i più piccoli, ha inoltre attuato nel 2023 il progetto Tam Tam la cultura che ti muove, finanziato dalla fondazione CRF, realizzato da Eda servizi in collaborazione con il Comune di Scandicci e il progetto Circoli in Circolo con l’obiettivo di promuovere la partecipazione culturale e la lettura sul territorio attraverso alcune tappe di un furgoncino carico di libri, attività e laboratori.

Per il biennio 2022/2023 Lastra a Signa ha ottenuto la speciale qualifica di Città che legge, assegnata dal Centro per il libro e la lettura del ministero per la Cultura, d’intesa con l’Anci, con l’intento di promuovere e valorizzare le amministrazioni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. “Da sempre la biblioteca è al centro dei nostri obiettivi e delle nostre politiche di governo del territorio, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – nel 2023 abbiamo inaugurato nuovi spazi, rendendo il luogo molto più bello e accogliente. La nuova sala studio ospita ogni giorno tanti ragazzi e studenti, un segnale che ci dice che il servizio funziona e che gli investimenti ci hanno dato ragione e nel 2023, come raccontato dai numeri, gli accessi e i prestiti sono stati davvero tanti e non era scontato. La nostra volontà è quindi quella di proseguire in questo percorso di valorizzazione della biblioteca come luogo aperto alla comunità e alla diffusione della cultura”.