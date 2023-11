Biblioteca comunale, l’inaugurazione della nuova segnaletica in Caa

LASTRA A SIGNA – Sabato 2 dicembre alle 10 sarà presentato in biblioteca il progetto “Una biblioteca per tutti”. Si tratta di un progetto che prevede una nuova segnaletica all’interno e all’esterno della biblioteca comprensibile e leggibile per tutti, in particolare per chi ha difficoltà di apprendimento, di linguaggio e comunicazione, allo scopo di integrare […]

LASTRA A SIGNA – Sabato 2 dicembre alle 10 sarà presentato in biblioteca il progetto “Una biblioteca per tutti”. Si tratta di un progetto che prevede una nuova segnaletica all’interno e all’esterno della biblioteca comprensibile e leggibile per tutti, in particolare per chi ha difficoltà di apprendimento, di linguaggio e comunicazione, allo scopo di integrare linguaggi diversi. L’iniziativa è stata finanziata grazie alla partecipazione del Comune di Lastra a Signa al bando “Biblioteca per tutti i sensi”, presentato insieme ai Comuni di Calenzano, Scandicci, Sesto Fiorentino nell’ambito del bando “Lettura per tutti” del ministero per i Beni e le attività culturali. Il progetto si è classificato primo a livello nazionale. Durante la presentazione della nuova segnaletica interverranno il sindaco Angela Bagni, la responsabile della biblioteca Fabiola Bini e la psicologa Sara Beduschi, educatrice socio pedagogica ed esperta in Caa (Comunicazione aumentativa alternativa). Alle 11 si terrà il laboratorio gratuito con lettura espressiva in Caa del libro “Lo Sgabuuuzzino”, una storia che con umorismo parla dell’importanza del prendersi cura. Seguirà un laboratorio fatto di lapbook, scrittura e lettura in simboli, a cura di Anisa Durmishaj, autrice del libro (età consigliata: 4 – 8 anni- su prenotazione al numero 0553270124). Per tutta la durata dell’iniziativa sarà garantito il servizio di interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana), a cura di Alessandra Biagianti.