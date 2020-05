Biblioteca, dal 19 maggio riapertura per prestito e restituzione libri

SESTO FIORENTINA – A partire da domani, martedì 19 maggio, la biblioteca Ernesto Ragionieri riaprirà al pubblico per il servizio di prestito e restituzione di libri e materiali multimediali con orario limitato (lunedì e venerdì 14-19, martedì e giovedì 9-19, mercoledì e sabato 9-13). L’accesso sarà possibile esclusivamente su appuntamento da prenotare anticipatamente online, sul sito della Biblioteca (http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/biblioteca/home), oppure telefonicamente allo 0554496851. Per accedere all’interno della struttura sarà obbligatorio indossare la mascherina; all’ingresso sarà eseguita la misurazione della temperatura corporea e sarà necessario disinfettare le mani.

Contestualmente alla riapertura, il servizio di prestito e ritiro a domicilio sarà sospeso; libri, CD o DVD prestati con questa modalità dovranno essere restituiti in biblioteca previo appuntamento.

Il servizio di prestito e restituzione a domicilio sarà comunque ancora attivo con modalità ridotte esclusivamente per gli utenti di età superiore ai 70 anni che potranno continuare a richiederlo secondo le modalità utilizzate in queste settimane. Riapre da domani al pubblico su appuntamento anche l’Istituto Ernesto De Martino, secondo le modalità che saranno comunicate attraverso il sito https://www.iedm.it/.