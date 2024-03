Biblioteca Lazzerini, la “Grande bellezza” femminile

PRATO – Continua l’omaggio della biblioteca Lazzerini a tutte le donne. Al via sabato 16 marzo alle 16.30 nella sala conferenze della biblioteca il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere dal titolo La “Grande bellezza” femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi. La bellezza femminile costituisce da sempre materia imprescindibile di ogni espressione dell’arte. Già nel mito, la bellezza della dea Venere o quella della regina di Sparta scatenò rivalità e una guerra decennale. Nella storia, Cleopatra e la regina di Lidia, per esempio, ne cambiarono il corso. E altrettanto ci viene narrato nella Bibbia e nelle letterature. Dall’avvento del cinema in poi, i nuovi miti sono rappresentati dalle divine dello schermo: basti ricordare Marilyn Monroe o Sofia Loren, Grace Kelly o Ava Gardner, icone che hanno colonizzato l’immaginario collettivo. Questo ciclo di incontri sulla “grande bellezza” femminile propone una selezione di figure dalle straordinarie qualità estetiche, coniugate spesso con una personalità fuori dal comune, in vari ambiti dell’arte, a confronto con raffigurazioni pittoriche e versioni cinematografiche.

Quattro incontri, quindi per un vero e proprio excursus nell'universo dei miti di ieri e di oggi, ognuno con focus su un ambito artistico diverso: sabato 16 marzo alle 16.30 è in programma Bellezze al bagno sulle figure femminili tratte dal mito classico; sabato 23 marzo alle 16.30 l'incontro L'altra metà del cielo sarà incentrato sulle figure tratte dalla Bibbia e dalla storia; sabato 6 aprile alle 16.30 sarà la volta delle figure femminili tratte dalla letteratura con Donne donne… 'Eterne dee' e infine sabato 13 aprile alle 16.30 il ciclo si conclude con l'incontro Della stessa sostanza dei sogni che vedrà una selezione di miti femminili tratti dall'universo cinematografico. Ingresso libero. Info: biblioteca comunale Lazzerini (via Puccetti, 3 – Prato); 0574 1837800; www.bibliotecalazzerini.prato.it; lazzerini@comune.prato.it