Biblioteca: oltre 3500 partecipanti alla Notte Bianca

SESTO FIORENTINO – Oltre 3500 partecipanti alla Notte Bianca e altri 2350 agli spettacoli di “Un palco in biblioteca” per un totale di quasi seimila presenze: sono numeri da record quelli fatti registrare dagli eventi estivi della Biblioteca Ragionieri.

La Notte Bianca si conferma uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati, con oltre 40 attività, spettacoli e iniziative che si sono susseguite dalle 16 di sabato 8 alle 12 di domenica 9 giugno.

Straordinario anche il riscontro per il ciclo “Un palco in biblioteca”, con ben 30 date, tra spettacoli teatrali e serate musicali, rivolte anche a giovani e giovanissimi.

“I numeri di questi due mesi di eventi in biblioteca parlano da soli e sono motivo di grande soddisfazione e orgoglio – afferma l’assessore Jacopo Madau – Tutti gli eventi, nella stragrande maggioranza dei casi gratuiti, hanno avuto un grande riscontro, a riprova della qualità del programma e della capacità di intercettare tanti pubblici diversi. Un ringraziamento particolare va al personale della biblioteca, il cui impegno e professionalità hanno permesso di dar vita a una rassegna così bella e così ricca in un luogo suggestivo come il cortile della nostra biblioteca”.