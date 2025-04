Biblioteca Ragionieri: boom di iscritti e di prestiti

SESTO FIORENTINO – Una biblioteca in crescita costante quella di Sesto Fiorentino che alla fine del 2024 raccoglie oltre 27mila iscritti di cui 1259 sono i nuovi arrivati lo scorso anno. Ogni settimana gli accessi sono circa 3mila per un totale di 145mila: 17% in più dell’anno precedente. La Biblioteca Ernesto Ragionieri raggiunge i livelli […]

SESTO FIORENTINO – Una biblioteca in crescita costante quella di Sesto Fiorentino che alla fine del 2024 raccoglie oltre 27mila iscritti di cui 1259 sono i nuovi arrivati lo scorso anno. Ogni settimana gli accessi sono circa 3mila per un totale di 145mila: 17% in più dell’anno precedente. La Biblioteca Ernesto Ragionieri raggiunge i livelli più alti degli ultimi cinque anni sia nell’ambito dei servizi bibliotecari, sia in quello delle iniziative e manifestazioni aperte al pubblico. Ogni settimana sono in media tremila le persone che entrano in biblioteca, potendo contare su ben 62 ore settimanali di apertura, l’orario più ampio di tutte l’area metropolitana dopo la biblioteca delle Oblate. I frequentatori più assidui hanno meno di 44 anni, seguiti dai 25enni. Aumenta il numero degli iscritti, ma cresce anche quello dei prestiti: nel 2024 sono stati 56745 tra prestiti e consultazioni, con una crescita superiore al 7% rispetto al 2023, quando aveva comunque già fatto segnare un aumento del 3%. Boom anche per il patrimonio della biblioteca arrivato nello scorso anno a quasi 140mila risorse tra libri, quotidiani, riviste, Cd, vinili, giochi in scatola e audiolibri. Oltre 7000 fumetti, manga e anime costituiscono una delle sezioni di maggiore interesse della biblioteca, insieme ai 1300 giochi in scatola e libri game con possibilità di prestito.

“Essere assessore alla cultura in un Comune che può contare su una realtà simile è straordinario – afferma l’assessore Madau – La Biblioteca Ragionieri è un patrimonio inestimabile in ogni aspetto: lo è la struttura, bellissima, lo è il patrimonio librario, amplissimo, lo è il patrimonio umano, costituito sia dalle persone che ci lavorano con competenza, passione e disponibilità, sia dall’utenza, una vera e propria comunità che vive e fa vivere la nostra biblioteca”.

Le attività rivolte alle scuole sono state 173 e hanno coinvolto 3754 alunne e alunni (+5,7%); a queste si sono aggiunti 120 eventi e le iniziative per bambini e ragazzi, come “Nati per leggere”, laboratori e spettacoli, incontri sulla genitorialità per un totale complessivo di circa 3500 partecipanti. Gli eventi rivolti al pubblico adulto sono stati 200, 80 in più rispetto al 2023, e hanno visto la partecipazione quasi 8500 persone nel corso dell’anno. “Per noi – sottolinea il sindaco Falchi – la biblioteca rappresenta un investimento economico, politico e ideale. È stata fin dall’inizio una scelta in controtendenza quella di puntare sulla nascita di una realtà culturale così importante. È stata una scelta in controtendenza anche quella di evitare nel modo più assoluto l’esternalizzazione del personale, disperdendo competenze e interrompendo una continuità che è parte del valore aggiunto che bibliotecarie e bibliotecari mettono ogni giorno nel proprio servizio alla comunità. I dati che abbiamo visto oggi parlano da soli, ma non sono arrivati da soli. Sono arrivati grazie a quelle scelte e al lavoro quotidiano di bibliotecarie e bibliotecari. A loro va il ringraziamento di tutta la città”.