Biblioteca Ragionieri: i numeri durante la quarantena

SESTO FIORENTINO – Sono state 160 le nuove iscrizioni al servizio di biblioteca digitale MIOL nel periodo di chiusura dall’8 marzo, dovuto all’emergenza sanitaria. Mentre sono state 46 le nuove iscrizioni alla biblioteca.

La Biblioteca Ragionieri è stata la prima ad avviare il servizio di prestito a domicilio nell’area metropolitana. Dal momento dell’attivazione, avvenuta il 15 aprile, sono state effettuate 277 consegne per il prestito di 693 materiali, tra libri, CD e DVD.

Durante la chiusura della sede, la Biblioteca ha proseguito la sua attività di produzione culturale online, con la realizzazione di circa 225 contenuti promossi sui canali social, di cui 114 videoletture per adulti e bambini, oltre a recensioni, suggerimenti di lettura, tutorial di navigazione sul web alla ricerca di offerta di cultura in rete, approfondimenti. Hanno contribuito anche molte delle associazioni e degli operatori che normalmente collaborano con la biblioteca, inviando a loro volta video promossi attraverso i canali social.