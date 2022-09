Biblioteca Ragionieri: le novità della Sala Ragazzi

SESTO FIORENTINO – Per questo autunno la Sala Ragazzi della Biblioteca Ragionieri, ha preparato un ricchissimo programma di appuntamenti che accompagnerà i lettori fino alle festività natalizie: eventi per ogni età e per tutti i i gusti, tra laboratori, letture, animazioni e giochi. Quest’anno ci sarà un nuovo contenitore: dedicato alla presentazione di libri per […]

SESTO FIORENTINO – Per questo autunno la Sala Ragazzi della Biblioteca Ragionieri, ha preparato un ricchissimo programma di appuntamenti che accompagnerà i lettori fino alle festività natalizie: eventi per ogni età e per tutti i i gusti, tra laboratori, letture, animazioni e giochi. Quest’anno ci sarà un nuovo contenitore: dedicato alla presentazione di libri per bambini e all’incontro con gli autori: con A tu per tu. Pomeriggio con l’autore – Junior i bambini potranno conoscere scrittori e illustratori e divertirsi ascoltando nuove storie direttamente dalla voce dei loro autori.

Ad alternarsi negli spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi saranno tante associazioni, professionisti e gruppi di volontari che si dedicano alla promozione della lettura: tante collaborazioni preziose grazie alle quali è stato possibile realizzare le iniziative in programma.

Il gruppo dei Genitori da Favola quest’anno festeggerà con tante letture e sorprese i suoi 10 anni di attività, il gruppo Leggere Insieme ci regalerà L’Ora della Favola con animazioni e travestimenti mentre gli appuntamenti Nati per Leggere / Nati per la Musica saranno realizzati grazie alla presenza di tanti nuovi volontari che supporteranno i nostri bibliotecari per coinvolgere bambini e genitori nel mondo della lettura e della musica.

I Pupi di Stac anche per quest’anno portano in biblioteca due appuntamenti del Festival Fratelli Burattini mentre Teatrolà arriverà a Natale con un divertente spettacolo dedicato a Bastoncino.

Non mancheranno i laboratori: il Museo Ginori propone attività con la creta e visite guidate mentre Valter Fattorini ci guiderà nel misterioso mondo degli Etruschi. Robotica, Lego e giochi di ruolo appassioneranno i più grandi, a partire dagli 8 anni mentre Pingu’s English propone due laboratori per età differenziate per divertirsi imparando l’Inglese. La domenica mattina la Società per la Biblioteca Circolante ritornerà con i laboratori e le letture di Sarah Franchi e Adele Pontegobbi mentre Promopsi curerà gli appuntamenti di Leggere in tutti i sensi, letture e laboratori inclusivi.