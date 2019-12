Biblioteca Ragionieri più accessibile con i simboli per guidare i bambini

SESTO FIORENTINO – La Biblioteca Ragionieri per tutti, si apre a linguaggi diversi e ospita nella Sala Ragazzi la nuova segnaletica in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa): i simboli sulle lunette e sui cartellini guideranno gli utenti nella ricerca dei materiali indicando il contenuto di ogni scaffale. Grazie a questa nuova segnaletica la biblioteca per ragazzi sarà ancora più accessibile. Cercare un libro o un dvd sarà dunque più semplice per tutti, per i più piccoli che ancora non sanno leggere, per chi parla un’altra lingua, per chi ha difficoltà di tipo comunicativo, ad esempio per persone con sindromi dello spettro autistico.