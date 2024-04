Biffoni, “Prato merita attenzione dal governo”

PRATO – “I pratesi non hanno ancora ricevuto dal governo i ristori per l’alluvione dello scorso 2 novembre, i problemi del tribunale continuano ad essere ignorati dal ministero, della nuova fascia della questura nemmeno se ne parla più, non c’è traccia dei finanziamenti per il distretto tessile, per oltre due mesi lo Stato si è scordato di mandarci un prefetto e l’onorevole La Porta fa un’interrogazione parlamentare per la comunicazione di fine mandato. Premesso che tutto è stato fatto nel pieno rispetto delle regole, e non sto a dire di più, mi tocca constatare l’inadeguatezza di chi ci rappresenta in Parlamento per grazia ricevuta, ma non posso non essere basito – commenta il sindaco Matteo Biffoni davanti all’annuncio dell’onorevole Chiara La Porta (FdI) di aver presentato un’interrogazione al ministero dell’Interno sua comunicazione di fine mandato -. Primo, perché non si conoscono evidentemente le norme, proprio si ignorano. E non posso non notare che l’ onorevole La Porta parla senza cognizione di causa, visto che non ha risposto all’invito del sindaco a partecipare a un evento istituzionale e non politico, e lo ritengo uno sgarbo appunto istituzionale dal momento che personalmente, da sindaco, non ho mai mancato di partecipare a iniziative organizzate dai parlamentari pratesi di qualsiasi colore politico. Secondo, perché tutto il centrodestra mi pare ossessionato da Biffoni: capisco che i sondaggi vi terrorizzano e avete ben chiaro cosa pensano i pratesi ma state tranquilli, ve lo ridico: finisco i due mandati, non mi candido alle europee né ci sono candidature di altro genere, quindi è surreale sostenere che sto effettuando una fantomatica campagna elettorale, visto che non si sa per cosa. Ai consiglieri e alla parlamentare dico solo una cosa: capisco che vi mancherò, ma fatevene una ragione. E soprattutto iniziate a voler bene a Prato e a occuparvene seriamente, che i pratesi si meritano ben altro”.